Luc Marchal, président de l’Horeca en Wallonie, s’attend à une nouvelle année compliquée: «On doit être positif pour 2023 même si des entreprises ne résisteront pas!»

Une tâche ardue dans laquelle il est accompagné. « On a un bureau composé de huit personnes qui travaillent les dossiers en profondeur. L’Horeca est composé de segments différents : snacks, boîtes de nuit, brasseries, hôtels, lieux d’hébergement, campings, traiteurs… On est une énorme famille. Chaque segment a ses spécificités et besoins propres. »

Le Covid a d’ailleurs bien montré que tous les membres de l’Horeca n’étaient pas logés à la même enseigne. « Les organisateurs d’événements étaient les plus touchés car ils sont restés fermés le plus longtemps. Il faut pouvoir distinguer les différents segments pour pouvoir les représenter. Dans l’Horeca en Wallonie, on a une majorité de micro-entreprises de 3 à 5 personnes. Si elles ne peuvent pas être représentées par un organe, elles ne seront pas écoutées. »

« On doit être positif pour l’avenir »

« Cette crise va faire beaucoup plus de dégâts car les entreprises avaient déjà puisé dans leurs économies pour résister au Covid », confie Luc Marchal. S’il reste inquiet pour le futur, il souhaite rester positif. « 2023 sera une année d’adaptation face à ces crises économique et du personnel. Je rencontre peu de confrères désespérés. Malgré tout, ils aiment leur métier, veulent continuer et cherchent des idées novatrices. On doit être positif pour l’avenir même si des entreprises ne résisteront pas au premier semestre 2023. On a un rôle social, on prend plaisir à faire plaisir. Il y a peu de métier où on a un tel rôle social qui touche tout le territoire et toutes les couches de la société. »