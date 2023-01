Piscine de Binche: réouverture reportée, à cause d’une pièce manquante; il faudra encore faire preuve d’un peu de patience

Mais c’est d’abord le retour du carnaval que Laurent Devin met en avant, les 19, 20 et 21 février, après 2 ans d'annulation suite au covid. Une colonne vertébrale sociale, culturelle et économique pour Binche et son entité. Le député-bourgmestre PS de Binche aura par ailleurs la lourde tâche de restaurer un climat de confiance en tant que nouveau chef de file du PS au Parlement Wallon. Et il compte bien sur la première répétition de batterie du 8 janvier prochain pour recharger les siennes à bloc, avant d’affronter ce défi.

«Au-delà, l’un des plus gros dossiers qui aboutira en 2023, c’est celui de la ZIT de Waudrez. Cette Zone d’Immersion Temporaire que les riverains inondés attendaient tant. «Ces travaux étaient réellement primordiaux».

Première Cyclostrade

Binche a également mis le paquet pour restaurer ses écoles. En 2023, plusieurs établissements verront l’aboutissement de travaux attendus. «Je pense à l’école de Péronnes-Charbonnage (carrelages, cour et préau remis à neuf). Ou encore, à réfection de la toiture de l’école du Château Trigallez».

En 2023, la première cyclostrade sera également opérationnelle dans le courant du premier trimestre et permettra de relier Binche à Morlanwelz via la Chaussée Brunehault, pour repiquer ensuite sur les pistes et chemin Ravel déjà opérationnels dans les deux entités.

L’année 2023 verra également l’aboutissement de projets majeurs liés au patrimoine. «Nous allons inaugurer le Centre de la Dentelle sur le site du ¨Musée du Masque. Juste en face, la collégiale Saint-Ursmer rouvrira à son tour ses portes après des travaux majeurs. Idem pour l’hôtel de ville actuellement en travaux. Une réouverture qui prélude au 25e anniversaite de la reconnaissance de notre beffroi au Patrimoine Mondial de l’unesco, anniversaire qui interviendra pour sa part en 2024». Le projet de construire tout un quartier à Ressaix. - David Claes

Centre de la dentelle

Le bourgmestre de Binche annonce également la fin des travaux de réfection de la rue de la Station à Ressaix. Un chantier situé tout près d’un nouveau quartier en voie de construction. Quelque 83 maisons et 28 appartements sortent actuellement de terre. «Sachant qu’un logement héberge en moyenne trois personnes, ce sont potentiellement 420 nouveaux habitants qui vont s’installer dans ce quartier véritablement aux portes de la Ville de Binche et de sa gare. Une évolution importante».