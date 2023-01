Futsal (D2 Union belge) | Le BSEP Morlanwelz s’impose dans le choc de haut de tableau contre Koekelberg: «On a réalisé la bonne opération»

BSEP MORLANWELZ 4

FUTSAL FENER KOEKELBERG 0

La compo : Redivo, Lamalam, Jesus (1), De Bail, Alex, Conti, Amelot, Chiaravalle, A. (3), S. et G. Canaris, Siciliano.

Grâce à cette belle victoire face aux Bruxellois, le BSEP clôture le premier tour de la plus belle des manières, en revenant à deux points d’Hoboken et avec deux points d’avance sur son adversaire du soir. Les Normaliens se devaient de l’emporter s’ils souhaitaient encore avoir leur mot à dire dans la lutte pour l’accession à l’élite. Rosario Persichetti, le coach, était donc pleinement satisfait à l’issue de la rencontre et précisait : « Nous avons livré un bon match ce vendredi soir. Par rapport aux deux derniers matchs, nous avons montré beaucoup plus d’envie et nous avons pris le début de match à notre compte pour enfin être devant et ne pas devoir courir après le score. C’était 3-0 à la pause et on a bien géré la seconde mi-temps. On a réalisé la bonne opération pour se replacer en ordre utile au classement. Il le fallait, sans quoi on aurait sans doute dû cravacher pour rester dans la course. »

Et les choses ont donc tourné comme espéré pour les Normaliens qui entament donc l’année en beauté et peuvent voir la suite avec optimiste.

« Là, avec cette victoire, le bilan est bon, 24 points sur 30, un quart de finale de Coupe et toujours dans la course à la montée. Il fallait de l’engagement et de l’envie, les joueurs en ont donné pour montrer qu’ils étaient là après deux rencontres plus difficiles. Tout était bien, la cohésion retrouvée, l’efficacité devant le but aussi et une clean-sheet en prime. Il faudra être appliqué de la sorte chaque semaine si on veut aller au bout. Le groupe est désormais moins conséquent mais ce n’est pas un problème pour les matchs. Peut-être qu’aux entraînements, ce sera un peu juste mais on doit rester focus et on est bien revenu après une passe un peu plus compliquée. »