Alex ne touchera pas un centime de l’héritage d’un million d’euros qui lui était promis: «Tout va à l’État, cela me dérange car c’est une forme de vol»

Si Alex ne l’avait jamais connu, il faisait partie de sa famille éloignée puisqu’il était son grand-oncle. Un grand-oncle décédé le 12 décembre 1997 et dont les frères, célibataires, étaient également tous décédés. Cela voulait donc dire que la fortune accumulée par Jef au cours de sa vie n’avait atterri chez aucun membre de famille. Et l’arbre généalogique complexe n’avait pas facilité la recherche d’héritiers.

Alex Vandingelen, 76 ans, l’a mauvaise. Très mauvaise. Et il n’est pas le seul puisque sa sœur et son frère se retrouvent dans la même situation. Ces Limbourgeois avaient participé, malgré eux, à une émission de VTM « Erfgenamm Gezocht » qui consiste à retrouver des héritiers lointains à des personnes. Début de l’année dernière, les caméras du programme avaient débarqué chez Alex pour lui apprendre ses liens avec Jef Rijmen.

Finalement invité à se rendre chez un notaire, il y apprend… qu’il n’hériterait de rien. « Avant de m’y rendre, j’ai pourtant demandé à la production si le déplacement lointain en valait la peine… » C’est devant le notaire qu’Alex apprend qu’il ne touchera rien de la fortune de 1.020.972 euros. « Tout va à l’Etat. En effet, un parent au cinquième degré n’hérite pas. La situation aurait pu être différente si Alex avait pu accéder à la succession par substitution, mais la substitution d’une grand-tante (la maman d’Alex) n’est pas possible », explique à nos confrères flamands un professeur de l’Université d’Anvers. « Cela aurait également pu être différent si la maman d’Alex était elle-même encore en vie à la mort de Jef Rijmen, car elle serait alors l’héritière, et non ses enfants. Et puis ils hériteraient toujours en tant qu’héritiers de leur mère », ajoute-t-il.