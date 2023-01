Futsal | Coupe de Belgique: l’exploit pour Manage, Braine tombe avec les honneurs face à une D1

ME WAVRE-LIMAL 2

TORDOIR GALACTICOS MANAGE 4

La compo : Daubercy, Vanderlinden (1), Leclercq (1), Caballero (1), Antore (1), Maiorano.

Magnifique qualification manageoise chez un des leaders de la N2B qui offrira aux Jaunes le droit d’accueillir Futsal Bruxelles, actuel huitième de N1, à la Drève le 10/02/23. Pourtant, le Tordoir ne s’est pas présenté avec sa meilleure équipe chez les Wavriens comme le souligne Kevin Vanderlinden : « On s’est déplacé à six, suite aux absences pour diverses raisons de nos deux gardiens, Lai et Dezomberg, tous deux suspendus, de même que Poppe et Payen, tandis que Wauters était grippé, Arcoly au boulot et Greco à l’étranger. C’est dire si je ne donnais pas cher de notre peau à l’heure de se déplacer chez le pensionnaire de N2. Mais on a magnifiquement défendu en bloc, devant Daubercy, un joueur de P2 qui officiait comme gardien. L’adversaire était assez lent dans la circulation du ballon, mais on a livré une prestation sérieuse et on a réussi à marquer, alors qu’on était un peu dans le creux depuis quelques matchs, sans les perdre toutefois. J’espère que ce bon résultat va nous relancer en championnat, alors qu’on aura notre match de gala au prochain tour face à une équipe de N1. Il faudra s’inspirer de cette bonne prestation pour la suite et ne plus commettre les erreurs qui nous ont coûté des points ces derniers temps. »

BLAMPAIN BRAINE 1

BENFICA AUDERGHEM 4

La compo : Lauro, Benoit, Marra, E. Simon, N. Simon, Vandenborre, Flament (1), Joly, Zekaj.

Les Brainois sont sortis de la coupe après une défaite face à une équipe qui milite deux divisions plus haut mais ceux-ci n’ont pas démérité et ont été applaudis par le nombreux public présent au Champ de la Lune. Edgard Blampain confie : « On avait commencé le match sur les chapeaux de roue en mettant une grosse pression sur nos hôtes mais leur gardien était bien présent. Après cinq minutes, les Bruxellois sont rentrés dans le match et ont équilibré les débats. Lauro s’est mis en évidence sur les premiers assauts d’Auderghem avant de s’avouer vaincu au quart d’heure. Hélas, on n’a pas su transformer un neuf mètres en fin de première période. Dès la reprise, les visiteurs ont commis de nombreuses petites fautes, si bien qu’à la 34e, ils en étaient à cinq et concédaient un penalty qui plus est transformé par Flament pour le 1-1. Malheureusement, dans la minute suivante, les Bruxellois reprenaient l’avance avant de faire 1-3 sur un contre rondement mené alors qu’on poussait pour égaliser. On a alors opté pour le gardien volant dans les dernières minutes mais sans concrétiser et à deux minutes du terme, le match est plié sur un nouveau contre. Mais on a livré une grosse prestation et j’estime qu’on n’a pas été récompensé, peut-être par manque de finition. »