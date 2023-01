Surprise pour Grégory lorsqu’il apprend qu’il doit débourser 48,50 euros: «Quand j’ai voulu donner les informations comme on faisait avant, on m’a dit ‘Non’»

La nouvelle avait été annoncée mais elle surprend tout de même. Grégory, fan de moto, en a fait les frais en voulant immatriculer son nouveau véhicule. « Je l’ai acheté le 30 décembre et quand j’ai voulu donner les informations pour l’immatriculer comme on faisait avant, on m’a dit ‘Non, le contrôle technique est obligatoire’ », explique-t-il au micro de RTL INFO.

Car oui, depuis ce 1er janvier 2023, un contrôle technique a été instauré pour les motos de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125 cm3, lors de la revente à un particulier (réimmatriculation) ou après un accident. Cette décision a été prise à la suite d’une directive européenne datant de 2024.