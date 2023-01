Une adolescente de 14 ans tuée à Ougrée: «C’était un papa aimant, je peux vous assurer qu'il n'avait aucune pensée criminelle dans sa vie» (vidéo)

Ce samedi, au micro de RTL INFO, le cousin de l’auteur présumé s’est exprimé sur cette sordide histoire. Choqué, il explique que « c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé ». « On n'y croit pas. On ne pense pas que c'est un fait volontaire. Maintenant, je ne veux pas faire polémique non plus. Ça aurait peut-être pu démarrer sur un accident, et en ayant pris panique… Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il n'avait aucune pensée criminelle dans sa vie », explique-t-il à nos confrères.

Un choc d’autant plus grand puisque l’homme est décrit comme un « papa aimant qui s’est toujours occupé des siens, que ce soit de ses enfants, sœurs, frères, mères, cousins. On a toujours été une famille assez soudée. On s'entraide assez bien. On est de bonnes personnes, nous sommes de bonnes familles. On ne sait pas, on est vraiment autant perturbé que la famille de la mademoiselle. On est très choqué. »