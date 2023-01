Silvia commence tout doucement a en avoir ras le bol: «Pendant ce temps, je continue à payer l’électricité de mon voisin» (photo)

La situation dure depuis plusieurs mois et commence tout doucement à avoir raison de la patience de Silvia Mertens. Car cette habitante de Deurne paie la facture d’électricité de son voisin à cause d’une erreur dans les compteurs. C’est après un voyage de sept mois que cette Anversoise a découvert le problème. « En rentrant chez moi, j’ai vu que l’électricité avait quand même été consommée », explique-t-elle au Belang van Limburg.

Une situation étonnante puisque Silvia avait tout coupé chez elle. Alerté, Fluvius, le gestionnaire du réseau en Flandre, envoie un technicien sur place qui constate que la consommation de son voisin est connectée à son compteur. Concrètement, pendant plusieurs mois, Silvia a payé la facture de son voisin et son voisin a payé la facture de Silvia. Problème, les montants ne se valent pas. « Nous sommes tous les deux seuls, mais il consomme plus parce qu’il fait des petits travaux avec de grosses machines et que je suis plus souvent absente de ma maison », précise-t-elle.