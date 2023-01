Une BMW percute mortellement Greet devant les yeux de son mari alors qu’ils promenaient leur chien: «Il est complètement choqué»

« C’était une femme fière. Une maman de deux enfants et une épouse heureuse. » Le choc est grand ce samedi à Muizen (Malines) après l’accident survenu ce matin sur la chaussée de Louvain. Pour rappel, une voiture de marque BMW a percuté deux piétons – une femme et un homme – qui promenaient leur chien sur le trottoir. La femme, âgée de 52 ans, n’a pas survécu tandis que l’homme a été emmené, blessé, à l’hôpital. Le chien a également été tué dans l’accident. Le conducteur de la voiture, un septuagénaire, a quant à lui été légèrement blessé et emmené à l’hôpital.

Comme nous l’apprennent Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad, Geert S. est donc la victime de cette tragédie. Elle est probablement décédée sur le coup, plongeant sa famille dans le deuil. « Nous ne savons pas encore grand-chose. La police ne possède pas énormément d’informations pour le moment », explique-t-elle à nos confrères flamands.