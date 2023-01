Guerre en Ukraine: rencontre de ministres de la Justice en mars

La CPI (Cour pénale internationale), basée à La Haye, a engagé une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le cadre de la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022, dont sont accusées ses forces dans la majorité des cas.

«Nous avons besoin des outils nécessaires pour faire le travail. Nous n’avons pas ces outils», avait déclaré M. Khan en décembre, appelant la communauté internationale à se concentrer sur le soutien - et le financement - de la CPI.

Le gouvernement britannique a déclaré que la rencontre des ministres de la Justice visait à «accroître le soutien financier et pratique fourni à la CPI, et à coordonner les efforts pour s’assurer qu’elle a tout ce qu’il faut pour mener à bien les enquêtes et poursuivre les personnes responsables» de ces crimes.