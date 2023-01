Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

6 Martin : pris à froid comme toute son équipe par le but précoce, il n’a finalement pas eu beaucoup de travail, se contentant de voir les tentatives adverses s’envoler au-dessus de ses cages.

7 Tshibuabua : il ne sera jamais à l’aise dans ses transmissions ou la relance mais quelle présence dans les duels. Il semble parfois battu et dépassé mais il trouve chaque fois les ressources pour faire parler sa puissance. Son évolution est de plus en plus conséquente, pour ne pas dire criante.

7,5 Lepoint : il a évolué 73 secondes au coeur de la défense avant d’être placé juste devant celle-ci. Avec bonheur, tant il a rayonné et renversé toutes les briques ostendaises qui ont tenté de se frotter à lui. Un maître d’expérience…