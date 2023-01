Washington condamne fermement les exécutions en Iran: «Un simulacre de procès»

«Nous condamnons dans les termes les plus forts le simulacre de procès et l’exécution en Iran de Mohammad Mehdi Karami et Mohammad Hosseini», a tweeté le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

«Ces exécutions sont un élément clé de la stratégie du régime pour réprimer les manifestations», qui secouent le pays depuis des mois, a-t-il assuré.