Jacques Borlée et Mario Innaurato donnent leurs conseils pour reprendre le sport comme un pro: «La première chose à faire c’est de se demander où l’on en est et où l’on souhaite aller»

L’année 2023 a pointé le bout de son nez et avec elle, les bonnes résolutions de début d’année. Pour beaucoup, ces bonnes résolutions s’accompagnent d’une perte de poids et d’une reprise du sport.

Peu importe quel est l’objectif, le but est toujours d’être régulier et surtout de bouger.

«Il faut toujours recommencer en douceur. Ça ne sert à rien de reprendre à fond tout de suite, ça revient à se mettre en danger. Il faut se dire que quelqu’un qui souffre d’une blessure ira toujours moins vite que quelqu’un qui écoute son corps», explique le préparateur physique.

« Il faut se faire un plan »

C’est une analyse que partage Jacques Borlée.

«Il faut se faire un plan en se demandant ce que l’on est prêt à mettre en place. Combien de jours par semaine, combien d’heures l’on veut passer à s’entraîner. Ça ne sert à rien d’aller 6 jours par semaine au début et de ne plus aller par la suite», explique l’entraîneur des belgian tornados.

«Le cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, il faut un plan pour que la pratique sportive devienne automatique et que l’on ne lâche pas.»

Travailler progressivement

Un autre point sur lequel nos deux entraîneurs se rejoignent est le fait qu’il faille faire un petit bilan de santé avant de reprendre le sport.

«Une visite chez le cardiologue peut être très utile. Il faut être prudent, surtout à partir d’un certain âge», expliquent-ils.

Un autre point clef, c’est d’avancer par étapes.

«Pour des personnes qui voudraient commencer ou reprendre la course à pied, les premières séances devraient se dérouler avec une augmentation progressive de l’intensité. D’abord on court vite une minute avec une minute de marche, puis on fait deux minutes et deux minutes, ainsi de suite» conseille judicieusement Jacques Borlée.

«Faire un peu de renforcement musculaire peut aussi être très pratique. Dans ce cas-là, il faut faire des séries de 10 répétitions entrecoupées de pauses et travailler le corps dans sa globalité.»

«Mais de manière générale, il ne faut pas s’imaginer une montagne devant soi», explique le père Borlée. «Il faut fragmenter ses objectifs», ajoute Mario Innautaro.

«Il ne faut pas aller trop vite, il faut suivre les étapes, travailler les fondations et choisir des objectifs atteignables».

Rester motivé

Les coaches professionnels l’ont dit, l’important, c’est de viser le moyen et le long terme, mais comment rester motivé?

«Rester motivé passe par des petits défis que l’on peut se mettre, il existe aujourd’hui beaucoup d’outils accessibles pour traquer ses performances, se voir évoluer peut être une source de motivation», conseille l’ancien préparateur physique des Daibles Rouges. «Un autre moyen est de trouver des astuces pour rendre l’entraînement ludique», ajoute-t-il.

Pour ce faire, rien de mieux que de trouver des compagnons d’entraînement affirme Jacques Borlée.