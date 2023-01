Miss Univers: Chayenne van Aarle en route pour la Nouvelle-Orléans!

Sur scène, la Miss essayera de convaincre le jury en mettant l’accent sur ce sur quoi elle s’est positionnée depuis le début de son règne, à savoir l’autonomisation des femmes et le développement personnel. Elle utilisera notamment le chant pour ça, elle qui a écrit et sorti sa propre chanson cet été, « #selfmade », sur le thème du body shaming, dans laquelle elle plaide pour que chaque femme s’accepte telle qu’elle est.

Chayenne van Aarle, Miss Belgique 2022, s’est envolée cette semaine pour la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où elle va participer, dans les prochains jours, au concours de Miss Univers qui s’étale sur plusieurs jours. Mardi, ce sera en effet ce que les Américains appellent le « preliminary show », un spectacle au cours duquel les candidates sont amenées à se présenter à la fois dans une robe de soirée et dans un costume national. La robe de soirée sera signée par le sponsor Atelier ExC tandis que la confection du costume national a été confiée au styliste Roman Vandycke.

Un documentaire sur sa vie est visible sur le site de Miss Belgique. On y découvre comment Chayenne a grandi dans un château, entourée de plus de 200 animaux que ses parents recueillaient dont des zèbres, des alpagas, des chameaux et même un kangourou.