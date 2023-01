Tokio Hotel débarque en Belgique: «Nous aimons les bonbons et les gaufres de nos fans belges»

Bill Kaulitz : « C'est si bon d'être de retour. Et c'est toujours tellement plus excitant de revenir sur scène avec de nouvelles chansons. Nous sommes très enthousiastes. Nous n’avons jamais été aussi à l'aise en tant que groupe et en termes de carrière qu’aujourd’hui. »

Bill : « Oh mon Dieu, il y a tellement de souvenirs ! L'album s'appelle « 2001 » et nous ne sommes généralement pas le groupe qui regarde tellement en arrière mais pour ce disque, nous avons vraiment pris le temps d'être nostalgique. Nous avons retrouvé de vieilles photos et de vieux enregistrements. Mon beau-père m’a envoyé le tout premier enregistrement que Tom et moi avons fait, nous avions environ 8 ans. Et c'est tellement mignon ! Nous regardons les photos et nous voyons des adolescents que nous ne sommes évidemment plus. Cela ressemble à une vie différente. Tout le monde peut s'identifier à cela… C'était un moment incroyable ! Il y avait aussi des moments où nous travaillions dur. C'était un voyage fou ! Nous sommes juste devenus une famille comme si nous avions grandi ensemble. Nous sommes devenus si proches, nous sommes comme des meilleurs amis et une famille, comme des frères pour la vie. Ces liens sont incassables et ça fait du bien. »

Vous ne vous êtes jamais perdus de vue ?

Georg Listing : « On a toujours été ensemble. On était en tournée jusqu’au moment où la pandémie est arrivée et où on a dû arrêter. On est ensuite retournés en studio. Mais on ne s’est jamais séparés ou quoi que ce soit… On prend juste le temps pour faire notre musique. »

Comment est né Tokio Hotel ?

Bill : « Tom et moi, on a commencé à faire de la musique quand on avait 7 ans. J’étais un grand fan de Nena avec « 99 Red Balloons », c’était mon idole. Donc je voulais juste devenir comme elle. Nous avons écrit nos premières chansons et ensuite, nous avons cherché des gens de notre âge qui savaient jouer des instruments. Ce qui nous a amené à connaître des gens qui jouaient de la basse et de la batterie. C’est comme ça qu’on s’est rencontrés et que le groupe a commencé. C’était comme un hobby, même si je l'ai toujours pris très au sérieux parce que j'ai toujours su que je voulais faire de la musique dans ma vie. Georg jouait de la basse depuis 6 mois avant de rejoindre le groupe. »

Vous avez sorti 7 albums, fait d’innombrables tournées à travers le monde. Quels souvenirs gardez-vous de vos concerts en Belgique ?

Georg : « La Belgique est dans le top 3 de mes pays préférés en Europe. Nous éprouvons toujours du plaisir à y aller. »

Bill : « Et c'est aussi très joli ! J'aime passer du temps en Belgique, sortir me promener… Et les gens sont très gentils. Nous aimons toujours revenir en Belgique. Depuis que nous avons commencé nos tournées, nous venons chaque fois en Belgique. Et je pense que ça ne changera jamais. La Belgique a toujours été comme un porte-bonheur. La Belgique est incontournable dans chaque tournée. »

Qu’avez-vous en tête lorsque vous pensez à notre pays ?

Bill : « La cuisine, les bières, des endroits charmants que nous aimons, le shopping… Quand nous organisons un « Meet and Greet », nous recevons toujours de délicieux bonbons et de bonnes gaufres de la part de nos fans, et nous les emportons avec nous dans le bus de la tournée. Mais nous adorons aussi la bière belge.

Vous venez de sortir un nouvel et bel album intitulé « 2001 ». Comment le présenteriez-vous à celles et ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir de l’écouter ?

« C'est un album très coloré. C'est presque une bande originale de notre vie de ces 5 dernières années. C'est vraiment un album que les fans vont adorer avec la basse et la batterie et des chansons glam rock qu’on aurait pu enregistrer il y a plusieurs années. »

Vous n’habitez plus à Berlin mais vous vous y êtes retrouvés pour travailler sur vos nouvelles chansons. Cette ville vous inspire ?

« Tom et moi, on vit à Los Angeles depuis bientôt 13 ans. J’aime vivre ici mais je voyage aussi beaucoup. Je vais souvent à Berlin pour retrouver les garçons. La nourriture allemande me manque, particulièrement en cette période de Noël… Les marchés de Noël allemands me manquent ! Georg vit toujours à Berlin mais il ne nous a pas encore invités pour un bon diner à la maison. »

Gustav Schäfer : « Et moi j’habite toujours à Magdebourg. »

En avril 2023, vous entamerez une nouvelle tournée en Europe et en Russie. À quoi doit-on s’attendre ?

Bill : « Un tourbillon de nouvelles chansons… et de toutes nos chansons. Ça va être un spectacle très coloré, très énergique… Et très excitant parce qu’on a été privés de scène pendant deux ans à cause de la pandémie. »