Gare aux arnaques téléphoniques: «Elles explosent actuellement!»

« Lors de l’appel que vous recevez, votre interlocuteur vous informe qu’une condamnation est intervenue visant des sociétés qui vous contactent régulièrement par téléphone. Parce que vous avez été destinataire de très nombreux appels et que votre numéro a été découvert dans les listings des sociétés concernées, vous avez droit à une indemnité.

Votre interlocuteur vous explique que pour en bénéficier, vous devez communiquer votre numéro de compte et ceci n’éveille pas votre méfiance. Cela aurait sans doute été différent s’il vous avait demandé l’envoi d’argent via Western Union par exemple. Deux jours passent et votre interlocuteur vous recontacte. Il vous explique que le paiement va être effectué mais que vous devez cette fois prouver que vous êtes bien titulaire du compte que vous avez communiqué.