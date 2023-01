Roberto Martinez aurait trouvé sa prochaine destination: l’ex-sélectionneur des Diables rouges devrait s’envoler vers...le Portugal!

Un nouveau défi se profile à l’horizon pour Roberto Martinez, un mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Belgique à la suite de l’élimination en phase de groupes de la Coupe du monde. Selon le média britannique The Athletic, le coach aurait un accord verbal avec la sélection portugaise pour venir diriger l’équipe. Rien n’est encore officiel, mais la signature serait bien toute proche, puisqu’il pourrait déjà s’engager dans les prochains jours.

Les attentes de Roberto Martinez seraient d’office plus élevées et il serait difficile de l’imaginer rester autant qu’en Belgique (6 ans), voire autant que son prédécesseur (8 ans). Il faudrait gagner et vite, avec peu de marge d’erreur. D’ailleurs, l’Espagnol de 49 ans aimerait aussi sans doute passer la vitesse supérieure dans sa carrière, lui qui n’a qu’une Coupe d’Angleterre avec Wigan en 2013 comme trophée notable.