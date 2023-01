Seraing: la victoire de l’espoir

Dans cette rencontre à six points, tout le système mis en place par Jean-Sébastien Legros et basé sur une défense à cinq vole en éclats en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Constat sans cesse répété : manque de concentration, d’intelligence.

Un changement qui s’avère payant puisque, juste avant le repos, sur un duel gagné précisément par Lepoint, Vagner dévie pour Mvoué qui égalise. Pas volé. Certes, les Côtiers se sont montrés légèrement menaçants sur quelques ballons aériens, mais rien de vraiment brûlant. Quant à Seraing, avec patience, il a repris confiance, commençant à mieux combiner et à sortir de temps à autre. Ceci jusqu’au moment où Mvoué a trouvé la faille.

Sur cette lancée, Seraing reprend bien la deuxième période. Poaty est appelé à doubler Tremoulet, histoire de donner plus de perçant au flanc gauche. Et si Ostende tente de pousser, les contres sérésiens, menés par Mansoni et Vagner, maintiennent l’attention des défenseurs locaux, par toujours à l’aise face à des attaquants vifs.

Quelque part, ce qui devait arriver arrive. Sur une action initiée par Lahssaini, Bernier, encore et toujours à la base d’un but sérésien, offre le ballon à Vagner qui, d’un envoi à ras de terre, trompe Phillips. Voilà donc Seraing au commandement !