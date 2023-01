Le Felice Time a fait son retour au SC Charleroi

L’égalité de points entre les deux équipes laissait augurer d’un match équilibré. Mais pas fermé malgré l’importance de l’enjeu. À Eupen, Edward Still reconduisait assez logiquement les vainqueurs de Seraing. Au Sporting, son vis-à-vis et successeur relançait fort logiquement Ilaimaharitra, débarrassé des séquelles de sa broncho-pneumonie, mais aussi Gholizadeh, quitte à débuter sans numéro neuf. Cela n’empêchait d’ailleurs pas les Carolos de se montrer dangereux d’emblée. Après 12 minutes de jeu, Mbenza, pourtant idéalement lancé par Zorgane, ne parvenait pas à tromper la vigilance de Moser. Eupen répondait et, dans la foulée, Prevljak se heurtait à son tour à la bonne sortie de Koffi.

Au fil des minutes, Charleroi assurait sa mainmise sur le match. Les centres se multipliaient dans le rectangle, des pieds de Nkuba et surtout de Kayembe, sans hélas trouver vraiment preneur. Juste après la demi-heure, Boukamir, tout surpris de se retrouver seul à la réception de Mbenza, reprenait à côté de la cible. Les Carolos allaient payer cette inefficacité au prix fort dix minutes plus tard. Peu avant la pause, Lambert, oublié par les défenseurs visiteurs, n’avait qu’à mettre le front pour recouper victorieusement un coup franc précis de Peeters et porter les Pandas au commandement.