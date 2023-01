Standard: patience et raison pour les Rouches

Lorsque les émotions rencontrent la raison, cela donne forcément naissance à des étincelles, surtout au Standard de Liège. Quand Stipe Perica égalise dans les arrêts de jeu contre Saint-Trond, c’est tout Sclessin qui pousse un ouf de soulagement. Mérité, le partage ne peut toutefois occulter les difficultés offensives rencontrées par les troupes de Ronny Deila face, il est vrai, à des Trudonnaires ultra-défensifs. Si on excepte les quelques fulgurances de William Balikwisha, le seul à même de faire vibrer les supporters au cours des débats, la production liégeoise s’est réduite comme une peau de chagrin dans la zone de vérité adverse. Conscient des soucis de finition, le mentor est resté plus longtemps que de coutume dans le vestiaire, très certainement pour évoquer les ressentis de son groupe. Des joueurs qui rêvent de top 4 et d’exploits, comme ceux forgés face aux grosses écuries de la compétition, mais qui oublient parfois qu’il est de bon ton de prendre son temps au moment de panser ses blessures.

Un rêve de top 4 Les stigmates du passé restent aussi palpables que visibles, surtout quand l’opposition refuse le jeu. C’est là qu’entre la notion de raison dans l’équation actuelle des Rouches. Certes, ils n’ont plus gagné depuis le 29 octobre à Zulte et doivent se contenter de deux unités sur les douze dernières en jeu, mais ils ont également pour tâche de remettre les bons éléments dans leur contexte. Qui, à l’aube de la saison, aurait évoqué une place en Playoffs 2 avec, dans un tout petit coin de la tête, l’espoir de pouvoir décrocher davantage ? Peu de partisans, même parmi les plus déraisonnables. Et quelle poignée de doux rêveurs aurait cru vivre des moments de folie dans un stade redevenu bouillant par moments ? Poser la question, c’est déjà entamer une réponse qui en appelle à la patience.