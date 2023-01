N1 | La RAAL renverse Rupel Boom et s’impose nettement (PHOTOS & VIDÉOS)

RAAL 4

Rupel Boom 1

Les buts : 28e Mwenda (0-1), 31e Azevedo (1-1), 43e Soumaré (2-1), 49e Franco/pen. (3-1), 71e Soumaré/pen. (4-1). RAAL : Libertiaux, Calant, Faye, Angiulli (62e Liongola), Fiore, Hamzaoui, Gueulette (62e Oukiné), Vanzo (84e Franssen), Franco, Azevedo (84e Lemoine), Soumaré (75e Vroman). Rupel Boom : Laverge, Neral, Medelinskas (75e Verkerken), Bliek, Van Den Broek, Gadji, De Herdt (80e Lukebakio), Bourdouxhe, Mwenda, Buyl, Traore (59e Sekyere). Cartes jaunes : Medelinskas, Buyl, Azevedo. Arbitre : M. Loockx.

Pour sa première rencontre officielle de l’année, la RAAL était privée de pas mal d’éléments tels que Corneillie, Francotte, Gobitaka (suspendus) et Vanhecke (blessé). De son côté, Rupel Boom s’alignait sans son gardien habituel, Vits étant blessé, alors que Vervoort et Thuys manquaient aussi à l’appel.

Les Loups avaient un peu de mal à entrer dans la partie, la faute à un pressing haut de l’adversaire qui poussait les locaux à (ab)user de longs ballons dans le premier quart d’heure. Mais la RAAL a ensuite eu la mainmise sur le jeu et a progressivement mis la pression sur Rupel Boom. Soumaré se procurait la première véritable occasion mais son envoi n’inquiétait pas le gardien (16e).

Quelques instants plus tard, Calant, aligné à droit de la défense, parvenait à servir Azevedo qui centrait fort et trouvait Soumaré, dont le tir était contré, Franco reprenant ensuite mais manquant le cadre (21e). Dans la minute qui suivant, Azevedo lançait parfaitement Vanzo qui se retrouvait face au gardien anversois sorti hors de sa surface mais le médian louviérois ne parvenait à conclure (22e).

Peu après, sur un coup franc intelligemment joué côté gauche par Vanzo, Soumaré pensait ouvrir la marque mais l’arbitre invalidait le but pour un hors-jeu (25e).

Le but allait finalement tomber... de l’autre côté. Après deux petites erreurs successives de Faye et Calant, un médian adverse parvenait à armer une frappe que Libertiaux repoussait, Mwenda suivant pour mettre les siens aux commandes (28e).

Les Loups n’étaient cependant pas assomés par ce but et mettaient moins de trois minutes pour égaliser. Azevedo se jouait de la défense visiteuse et armait de l’entrée de la surface, son envoi étant quelque peu dévié (31e). La RAAL était lancée et deux minutes plus tard, Azevedo trouvait Vanzo dans la surface, le tir croisé de ce dernier étant repoussé par le gardien (33e). À la 35e, Azevedo, lancée en profondeur, seul retrouvait seul face au gardien mais se montrait un peu trop gourmand, tentant une pichenette qui ne décollait pas vraiment, le portier se saisissant sans difficulté du ballon.

Les Louviérois allaient tout de même prendre les devants avant la pause. Angiulli réussissait une bonne interception avant de dribbler puis de servir Soumaré, dont la frappe du gauche de l’extérieur de la surface finissait au fond (43e).

La RAAL allait même faire le break peu de temps après le retour des vestiaires. Soumaré se faisait crocheter fautivement dans la surface par Medelinskas. Franco se présentait face à Laverge et convertissait parfaitement, le ballon prenant la direction de la lucarne (49e).

Rupel Boom réagissait et pensait pouvoir réduire la marque dans la foulée mais Traore galvaudait un excellent centre de Mwenda, plaçant sa tête à côté (50e). L’alerte passée, la RAAL réaffirmait sa domination et tentait d’accroître son avance. Mais le centre de Franco passait devant tout le monde alors qu’Azevedo, qui s’infiltrer bien dans le rectangle, voyait son tir passer à côté (58e). Le 4-1 allait finalement tomber sur un nouveau penalty. Vanzo adressait une superbe passe à Soumaré qui devançait le gardien et se faisait ensuite accrocher. Cette fois, c’est bien l’attaquant qui s’emparait du cuir pour sa faire justice lui-même et donner au marquoir son allure définitive (70e).

Rupel Boom héritait cependant encore d’une grosse occasion mais Buyl, esseule au second poteau sur un bon centre de Sekyere, ne parvenait à marquer, Libertiaux se jetant devant lui pour effectuer une superbe parade. Avec ce net succès, la RAAL a remis la machine en route de la meilleure des façons et a fait le plein de confiance à une semaine de son déplacement chez le leader, le Patro Eisden Maasmechelen, battu dans le même temps à l’Olympic (2-0).