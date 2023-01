«L’Inter a un problème qui ne peut plus être négligé»: Romelu Lukaku détruit par la presse italienne après le partage contre Monza!

Romelu Lukaku vit des temps compliqués. Après une Coupe du monde décevante, lors de laquelle il n’est pas parvenu à offrir la qualification aux Diables contre la Croatie, l’attaquant belge avait à cœur de se relancer avec l’Inter Milan. Et ça commence mal…

Pour son deuxième match depuis la reprise avec le club milanais, Lukaku a été laissé sur le banc par Simone Inzaghi, qui lui a préféré Edin Dzeko contre Monza. L’ancien anderlechtois a alors dû attendre l’heure de jeu pour monter sur la pelouse alors que ses coéquipiers menaient 1-2. Mais il n’a pas réussi à s’illustrer et l’Inter a finalement dû concéder un partage sur le score de 2-2. Ce qui lui a valu de vives critiques dans la presse italienne.

« L’Inter a un problème qui ne peut plus être négligé : Lukaku. Il rate tout ce qu’il peut », a écrit La Gazzetta dello Sport concernant Lukaku, crédité d’une note de 4 sur 10. « Il a laissé échapper au moins deux grosses occasions et n’a créé aucun espace. Ce fut un spectacle malheureux de ballons perdus. Le stade ne semble plus croire en lui ».