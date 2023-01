Une femme retrouvée morte le long d’une route à Quillebeuf-sur-Seine: «Soit il s’agissait d’un véhicule important type poids lourd et le conducteur ne s’en est pas aperçu, soit il a pris la fuite »

Les pompiers ont constaté une bosse à la tête et quelques égratignures, notamment aux mains. Ils l’ont ensuite conduite au centre hospitalier de Pont-Audemer. À l’hôpital, les examens ont révélé deux plaies sur les deux épaules, quinze côtes cassées et le bassin fracturé. La femme est finalement décédée vers 3 heures du matin.

Le parquet d’Évreux a ouvert une enquête pour déterminer les causes de sa mort et les investigations sont menées par la brigade de recherche de Pont-Audemer.

« Nous n’avons pas les résultats toxicologiques et des examens seront faits lors de l’autopsie du corps prévue mercredi 11 janvier au CHU de Rouen. Nous avons déjà fait des investigations avec un technicien sur place, recueilli des témoignages, et la thèse la plus vraisemblable est qu’un véhicule lui ait roulé dessus après qu’elle est tombée sur la chaussée. Soit il s’agissait d’un véhicule important type poids lourd et le conducteur ne s’en est pas aperçu, soit il a pris la fuite », affirme le capitaine. Une hypothèse d’homicide involontaire avec délit de fuite qui pourrait être confirmée ou non par la suite de l’enquête.