L’improbable raté de Danjuma contre le Real Madrid: Thibaut Courtois avait déserté sa cage, mais l’ancien brugeois a tout de même manqué le cadre! (vidéo)

Villarreal a créé la surprise ce samedi, en s’imposant contre le Real Madrid sur le score de 2-1 en Liga. Mais le score aurait même pu être plus lourd, si Arnaut Danjuma, ancien joueur du Club de Bruges, n’avait pas raté l’immanquable dans les derniers instants de la rencontre.

Alors que le Real Madrid courrait après le score en toute fin de temps additionnel, Thibaut Courtois avait déserté sa cage afin d’apporter le surnombre dans le rectangle adverse sur un ultime corner de son équipe. Mais les Madrilènes ont perdu le ballon et Danjuma est parti en contre-attaque vers le but vide, avant de rater le cadre sur sa frappe lointaine. Heureusement pour l’international néerlandais, Villarreal s’est tout de même imposé sur le score de 2-1 et son gros raté est resté sans conséquence.