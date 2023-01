Les sculptures de roche et de feu de J.F.Lemaire exposées au Musée du Verre de Marcinelle

Comprendre et transmettre la matière, ainsi que maîtriser les éléments sont les objectifs que s’est fixés le plasticien français Jean-François Lemaire. Ses pièces, lisses et lumineuses, sont nées de la roche et de ses délitements en sables.

« Grâce à sa patience et à sa persévérance, Jean-François Lemaire a pu, au bout de trente années, voir éclore le fruit de ses recherches et parvenir à la quintessence du verre dans sa toute sa transparence… et son opacité », note Catherine Thomas, conservatrice du Musée du Verre de Charleroi.