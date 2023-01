À Wanze, Christine vend les oranges et les pamplemousses cultivés depuis 30 ans par sa sœur en Sardaigne: «Les fruits sont cueillis le lundi et ils arrivent le jeudi» (vidéo)

« Chez Valentina », l’histoire a une place prépondérante dans le commerce. On n’y vend pas seulement des agrumes et des produits italiens, on y perpétue des valeurs basées sur le voyage, la famille et l’amour du produit.

Il y a 32 ans, Anne-Caroline, la sœur de Chiristine d’Oultremont, a décidé de quitter la Belgique. « Ma sœur est partie quand elle avait 22-23 ans, se remémore Christine d’Oultremont. Avec son époux, Pierre-Emmanuel, elle s’est rendue à Muravera en Sardaigne. Là-bas, ils y ont retrouvé un vieil oncle qui faisait partie d’un groupe de Belges qui, après l’indépendance du Congo, sont partis à la recherche d’un endroit pour aller cultiver la terre. Après un stage de 6 mois, ils ont décidé de rester là et, par la suite, de construire une maison sur leurs plantations. » Ils ont décidé de baptiser leur activité « Chez Valentina », en l’honneur de leur fille, Valentine. Outre les agrumes non traités, oranges, mandarines, pamplemousses, ils proposent des produits sardes typiques, huile d’olive, miel ou pâte.

Christine sert ses clients en racontant l’origine des produits. - Th.P.

« Ce sont des produits savoureux, qui suivent naturellement les saisons et qui sont gorgés d’anecdotes. Les fruits sont cueillis le dimanche et le lundi. Ils partent le mardi en transport direct et arrivent tous les jeudis. »

Se diversifier

Afin de connaître au mieux les produits qu’elle vend, Catherine se rend chez sa sœur plusieurs fois par année, ce qui lui permet aussi de faire de chouettes découvertes. « Je suis moi-même apicultrices donc j’ai proposé mon miel et je me suis renseigné sur les petits producteurs vivants aux alentours des plantations de ma sœur, explique Catherine. Nous y avons rencontré un monsieur qui presse ses propres olives et donc je vends également son huile. J’ai effectué la même démarche avec un producteur qui me permet de ramener deux types de pecorino. Ma sœur fait également sa propre confiture. Dans tous les cas, les gens sont heureux car je leur offre un lien direct avec le producteur. Ils savent ce qu’ils consomment et qui sont les gens derrière les produits. »