Hugh Jackman supplie l’Académie des Oscars: «La nomination de Ryan Reynolds rendrait cette année insupportable»

Évidemment, cette vidéo une blague de la part de l’interprète de Wolverine, grand ami de Ryan Reynolds dans la vie, à qui il n’hésite à faire des farces. « Salut tout le monde. Nous sommes en 2023 et je voulais vraiment envoyer un message positif en début d’année, mais les récents événements ont rendu cela impossible », explique-t-il dans la vidéo. Hugh Jackman explique avoir vu le dernier film de son ami, « Spirited » et il craint qu’une nomination aux Oscars ne lui fasse prendre la grosse tête.

« J’ai adoré le film, toute la famille l’a regardé et la chanson est géniale, mais la nomination de Ryan Reynold rendrait cette année insupportable. Je passe un an avec lui sur les tournages. Croyez-moi, ce serait impossible », poursuit-il. Hugh Jackman reprendra prochainement son rôle de Wolverine pour le troisième opus de « Deadpool », interprété par Ryan Reynolds.

Les deux acteurs sont amis depuis longtemps et aiment se faire des farces l’un l’autre. Parmi les farces faites, on retrouve notamment une soirée de Noël où Ryan Reynolds était le seul invité à porter un pull de Noël. C’est Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal qui l’avait convaincu qu’il s’agissait du thème de la soirée.