1.500 personnes à la Nuit du Cirque à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne

Artistes lumineux, trapézistes, clowns, jongleurs, acrobates, échassiers, créatures imaginaires… ont rivalisé d’audace et de créativité pour faire briller, une dernière fois, la magie des fêtes de Noël, devant un public familial venu très nombreux à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne.

« C’est une belle réussite, même si la pluie est venue jouer un peu les trouble-fêtes », notait Thomas Lallemand, coordinateur/responsable de la société thudinienne Art&Smile. Au programme des festivités : « Laserman » avec la Cie Voltigo, « Étincelles » avec la Cie Super Cho, « Ragnarök » avec la Cie Pyronix, « Élucubrations nocturnes » avec la Cie Tiguidap, « Let there be light » avec la Cie ça sent le roussi, ainsi que des spectacles ambulants.