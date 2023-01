La Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon a présenté ses vœux: une rencontre est prévue avec le Roi

Difficile de présenter les vœux pour cette nouvelle année sans évoquer la situation actuelle : guerre en Ukraine, pandémie et crise économique. « Les relations humaines et les amitiés qui se développent dans notre association nous aideront certainement à surmonter les difficultés passagères. Après ces deux années d’éloignement, nous constatons que les confrères et consœurs reprennent le chemin des rencontres amicales. La reprise est bien entamée mais va-t-elle se poursuivre ? », s’interroge le Grand Bailli.

« Quand on aborde le sujet du prix de l’énergie qui touche le portefeuille de tout le monde, il est à craindre que des choix de vie, de loisirs et de déplacement vont se poser souvent et risquent de nuire à nos organisations. »