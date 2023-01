Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rue Neuve grouillait de monde ce samedi, dans le centre-ville de Bruxelles. Pour ce premier week-end de soldes, clients, passants et touristes faisaient les magasins, pour le plus grand bonheur des commerçants. Malgré les fêtes passées et la crise, les Bruxellois ne se sont pas restreints. Néanmoins, ce sont surtout pour les articles soldés qu’ils se sont déplacés.

Dans une boutique de cosmétiques de la grande rue commerçante, les vendeuses notent une affluence habituelle : certes pas autant de monde que pendant les fêtes de fin d’année, mais tout de même plus qu’en dehors des soldes.