Menssa, le nouveau restaurant du chef Christophe Hardiquest ouvrira en février dans les locaux de l’ancien «Bon Bon» à Bruxelles

En juin 2022, Christophe Hardiquest fermait les portes de son restaurant Bon Bon situé avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre. Avec Bon Bon, Christophe Hardiquest avait obtenu deux étoiles au guide Michelin et une note exceptionnelle de 19,5 au guide Gault & Millau. À 46 ans, l’homme ressentait le besoin de prendre du recul pour se ressourcer et se rapprocher de l’essentiel. Sans pour autant renier son métier, bien au contraire.

Christophe Hardiquest a imaginé ce comptoir de 22 couverts comme une scène où la transparence, la pédagogie et le partage seraient érigés en valeurs absolues. « Face à nos hôtes, nous pourrons leur faire découvrir chaque produit, chaque ingrédient et les valoriser à travers les gestes familiers du cuisinier. »

Le chef s’autorise une réflexion gustative sans limites pour ne rien négliger de ce que la nature nous offre. Respecter un produit végétal ou animal, c’est aussi travailler chaque partie, ne rien délaisser. Le rognon de lapin, la joue de lotte et les bardes de turbot… Autant de produits qui se retrouveront à la carte du nouveau restaurant.

« L’homme aura tout à gagner à se reconnecter à la nature. Bien plus forte que nous, il nous faut réapprendre à l’observer et l’écouter pour saisir ce qu’elle veut nous faire comprendre », précise le chef. Ainsi, la vue d’une simple feuille de figuier lui inspire spontanément une savoureuse papillote de moelle et de cèpes.

Moins mais mieux. Cette autre conviction a amené le quadragénaire, qui se décrit aujourd’hui « heureux comme un gosse », à recentrer sa brigade autour d’un noyau dur de huit personnes. À côté des collaborateurs fidèles, des talents internationaux, qui voyageront à travers ses restaurants et viendront renforcer temporairement ou durablement l’équipe de Menssa. Christophe Hardiquest n’hésitera pas à faire appel à de nouveaux esthètes du goût. Ainsi, sa rencontre récente à Dubaï avec un spécialiste indien du curry, aboutit à la venue toute prochaine de cette nouvelle recrue dans sa nouvelle équipe.

Il souhaite par ailleurs que le foisonnement de cultures qui caractérise Bruxelles, se retrouve aussi dans sa cuisine, où il accueillera ses amis chefs, vignerons, producteurs. dans son projet qu’il qualifie volontiers d’évolutif.

Autre particularité, et dans un souci de réduire les coûts énergétiques, Christophe Hardiquest mettra en avant une cuisine crue qu’il illustre par exemple à travers un ceviche de moules de Zélande ou un sushi de moelle. Le feu de bois remplacera le gaz en cuisine.