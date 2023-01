Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le suicide reste à l’heure actuelle la première cause de mortalité chez les Wallons de 15 à 44 ans. D’après les statistiques les plus récentes communiquées par le centre de prévention du suicide et d’accompagnement « Un pass dans l’impasse » portant sur la période 2015-2019, 1.728 personnes se sont donné la mort en Belgique en 2019.

Et c’est en province du Luxembourg que le taux de suicide est le plus élevé, avec 23,1 suicides par 100.000 habitants recensés cette même année (contre 20,4 à Namur, 18,95 à Liège, 16,87 dans le Hainaut et 10 dans le Brabant wallon).