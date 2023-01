Le voyage à New York au goût amer pour Sharon et son mari: «Je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais quand ils m’ont prévenu au téléphone»

En décembre 2021, Sharon, de Sunderland, et son mari Paul ont réservé via une agence de voyages un séjour à New York pour cette fin d’année 2022. Entre-temps, pour une raison pour le moins stupide liée à un numéro de TVA, Sharon a dû commander un nouveau passeport.

Le souci (ou pas, c’est selon), c’est que l’état civil de Sharon a évolué entre décembre 2021 et décembre 2022. Le couple s’est en effet marié. Une différence aux lourdes conséquences puisque, deux semaines avant le départ, Sharon a reçu un appel de son agence de voyages lui précisant qu’elle devait payer plus de 750 euros pour un nouveau billet d’avion. La compagnie aérienne Air France estime en effet que son billet acheté il y a un an n’était plus valable et qu’elle devait en acheter un nouveau. « Je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais quand ils m’ont prévenu au téléphone », a expliqué la quinquagénaire au Chronicle Live.