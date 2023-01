Le coup de gueule du prince Laurent: «Je suis très faché»

Comme nous vous l’avons expliqué ce vendredi (voir lien ci-dessous), le prince Laurent et la princesse Astrid ne s’appellent plus « de Belgique ». Suite à une décision administrative, ils ont dû changer de nom, et s’appellent désormais « Saxe-Cobourg » dans les documents officiels. Lire aussi Laurent et Astrid «de Belgique», c’est terminé: ils ont dû changer de nom, et s’appellent désormais «Saxe-Cobourg» dans les documents officiels! Une décision qui ne fait pas plaisir au premier intéressé, le prince Laurent. Contacté par nos confrères du Nieuwsblad, le frère du roi Philippe a fait passer un message on ne peut plus clair : « C’est en mars 2022 qu’on a dû changer nos cartes d’identité. On n’a pas eu le choix. Seuls Philippe, Mathilde et leurs enfants peuvent encore s’appeler « de Belgique » », a-t-il déclaré.

« Claire, nos enfants et moi, on s’appelle désormais « de Saxe-Cobourg ». Et je suis très fâché », précise-t-il. Pourquoi ? Car en néerlandais, « de Saxe-Cobourg » se dit « van Saksen-Coburg ». Et pourtant : « On s’appelle « von Saksen-Coburg » et pas « van ». Mais bon, ce n’est pas ça sur nos cartes d’identité ».