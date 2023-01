La future passerelle de La Roche-en-Ardenne a été dessinée par Servais

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rénovation urbaine est sur les rails à La Roche-en-Ardenne. À terme, six quartiers subiront un sacré lifting. À commencer par le parking du Quai de l’Ourthe qui sera transformé en place conviviale. Le permis d’urbanisme a d’ailleurs été octroyé aux autorités communales rochoises, le 27 octobre 2021. Les objectifs de cette phase de rénovation urbaine sont doubles. Ils consistent à valoriser des biens voisins et accroître l’attractivité du centre-ville, notamment en favorisant la proximité des rives de l’Ourthe. Et pour ce faire une passerelle sera construite entre les deux rives. Guy Gilloteaux, le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne, nous en dit plus sur ces travaux.