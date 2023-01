Usage de robot tondeuse, boisson alcoolisée dans les distributeurs, etc: un nouveau règlement de police général de police en zone Famenne-Ardenne

« Pour lutter contre les formes légères de troubles à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique qui affectent notre vie quotidienne et réduisent la qualité de vie des habitants, la Nouvelle loi communale a offert la possibilité au Conseil communal de définir certaines infractions et d’y associer des sanctions administratives », explique la zone de police dans un communiqué.

« En 2014, en vue d’apporter une réponse uniforme à ces comportements infractionnels, un seul et unique règlement général de police a été élaboré au profit des douze communes qui composent la zone de police Famenne-Ardenne. Ce règlement a ensuite été approuvé par les différents conseils communaux. »