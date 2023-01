Chris Evans officialise son couple sur Instagram et ses fans ne s’en remettent pas: «C’est vraiment vrai alors?»

L’acteur avait surpris ses fans en annonçant qu’il n’était plus un cœur à prendre. Pour autant, certains n’y croyaient toujours pas.

Chris Evans n’est plus célibataire et certains fans semblent avoir du mal à y croire. Pour officialiser sa relation, l’acteur a posté une vidéo sur Instagram. Sobrement nommée « Rétrospective de 2022 », la vidéo le montre avec sa compagne, l’actrice portugaise Alba Bapstista. Après de longs mois à soupçonner une romance entre l’acteur américain et la jeune femme de 16 ans sa cadette, leur amour est, à présent, officialisé.

En commentaire de la vidéo, mais aussi sur Twitter où elle a été partagée, les fans de l’acteur ont fait connaître leur avis. Si certaines réactions sont pleines de bonne intention, d’autres sont plus… humoristique. Ainsi, elles sont nombreuses à déclarer avoir le cœur brisé sous le ton de la plaisanterie. « J’ai ouvert Instagram et j’ai vu que Chris Evans sortait avec quelqu’un qui n’était pas moi », « On vient de perdre Chris Evans » ou encore « Genre, Chris Evans est vraiment en couple pour de vrai ? » peut-on lire en commentaire.