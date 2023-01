Un impressionnant accident a eu lieu sur le R9 de Charleroi: un conducteur part en tonneau, chute sur l’A54 et touche une voiture de passage

Vers 2h du matin ce dimanche, un homme circule sur le R9 à Charleroi. C’est en sortant du tunnel Yernaux que le conducteur a continué tout droit et a percuté la borne du milieu.

Sur l’A54, la voiture a touché un autre véhicule qui circulait sur l’autoroute, avant de terminer sa course sur le toit, contre le mur de l’A54. Voyant un éclat sur sa vitre, la conductrice du véhicule percuté a pris la première sortie et a appelé la police, pensant qu’un caillou lui avait été jeté. Ce n’est qu’en sortant de sa voiture que l’automobiliste s’est rendu compte des dégâts sur sa voiture : l’arrière est écrasé.

Deux ambulances se sont rendues sur les lieux, ainsi que les pompiers et la police de la route de Marcinelle et Mons. Les deux personnes présentes dans la première voiture sont blessées. D’après nos informations, le conducteur a indiqué être très fatigué et s’est vu retirer son permis pendant deux semaines.