Olivier Lorge, 26 ans et originaire de Jamioulx: «La forge m’a aidé à retrouver le moral»

Est-ce un hasard ? Si la première lettre de son nom était changée en f, cela donnerait « forge ». Bien que son père ait un peu touché au fer, rien ne prédestinait pourtant Olivier Lorge (26 ans) à se lancer pleinement dans cette activité. Mais un burn out est passé par là, alors qu’il faisait des études en bio-ingénieur. « J’avais l’impression que ma tête allait exploser, tellement j’emmagasinais de la matière », souligne le Jamelovien. C’est alors que ce grand et dynamique jeune homme a pris une barre de fer qu’il s’est mise à chauffer. « La forge m’a aidé à reprendre tout doucement le dessus. J’avais besoin de travailler de mes mains, prendre des outils », fait-il remarquer. De ses propres mains, il a construit un atelier dans son jardin à Jamioulx.

Il a aussi réalisé des cœurs pour la Saint-Valentin !

Oeuvre d'Olivier Lorge. - JCH

« J’aime créer des objets qui ont une portée symbolique et philosophique et donner un sens à ce que je fais ». Chaque pièce nécessite de nombreuses heures, voire des jours de travail, car il faut taper au marteau, chauffer, assembler, etc.

Dernièrement, Olivier a multiplié ses activités : démonstrations aux Forges du Bois du Cazier, présence à des salons, aux marchés de Noël…

Oeuvre d'Olivier Lorge. - JCH

Oeuvre d'Olivier Lorge. - JCH

La prochaine étape est l’enseignement. « J’ai conscience que mon art va un peu à l’encontre des nouvelles technologies. Cela dit, je constate un réel besoin de retourner aux sources, de retrouver des gestes ancestraux ».