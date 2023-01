Prolongation du nucléaire: Georges-Louis Bouchez évoque un accord tout proche entre le fédéral et Engie

M. Bouchez a évoqué un délai de «quelques heures» pour la conclusion de cet accord, objet de longues négociations menées du côté fédéral par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen),

«L’accord qui pointe son nez, c’est le fruit de notre travail» (à nous réformateurs), a ajouté le président du MR à l’adresse de plusieurs centaines de militants, de mandataires et de ministres libéraux.

«Il était grand temps», a-t-il dit. «La date limite était le 31 décembre, aujourd’hui nous sommes le 39 décembre», a ironisé M. Bouchez.

Il a souligné que l’accord devait être équilibré et qu’Engie supportera une partie des coûts de la prolongation de ces deux réacteurs - les deux plus récents, Tihange 3 et Doel 4 - sur les sept qu’a comptés la Belgique, tous exploités par Engie Electrabel.