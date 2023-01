Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plusieurs chantiers Stib débuteront ce lundi 9 janvier. Dans la commune de Schaerbeek, plusieurs lignes de tram et de bus sont impactés à cause de travaux se déroulant chaussée de Haecht, entre la rue Seutin et la place Pogge, ainsi que place Pogge. Les voies sont également renouvelées dans l'avenue Princesse Elisabeth. La ligne du tram 92 et celles des bus 56, 58, 59, 65, 66 et N04 seront ainsi impactées jusqu’à l’été 2023.

En parallèle, des travaux à Neder-Over-Heembeek nécessitent la déviation des bus 47, 53, 56 et 57, jusqu’à 2024.