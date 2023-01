N1 - Le RFB doit se regarder dans une glace après sa prestation sans relief face à Charleroi B: «Un manque flagrant de caractère et de leadership» (+ bulletins)

Francs Borains 1 Sporting Charleroi B 1 Les buts : 24e Chaabi (1-0), 82e Benaets (1-1). RFB : Audin, Mpati, Fuakala, Donnez, Mohamed, Itrak, S. Diallo (67e Lauwrensens), M. Laurent, De Oliveira (67e Tainmont), Lavie, Chaabi. Charleroi : Delavalée, Dalle Molle, Van Cleemput (81e Denuit), Knezevic, Bessile, Vandermeulen (81e Debast), Lutte (46e De Neve), M. Diallo, Bongiovanni, Benaets, Lokembo. Cartes jaunes : S. Diallo, De Oliveira, Lauwrensens, Bongiovanni, Lokembo. Arbitre : M. Delaye.

Lire aussi D3: les Montois, qui se sont séparés de Mbenti, n’ont jamais trouvé la solution contre Jodoigne (0-1)

Le RFB est-il réellement capable de jouer dans la cour des grands cette saison ? En tout cas, à ce rythme-là, il faudra bientôt cesser de croire en ses chances et arrêter d’évoquer le top-3 car ce qui devait être le début de sa course-poursuite avec les ténors a tourné au bide. Si le contenu de ses premières périodes face à Liège et au Patro, malgré les défaites, fut très positif, sa prestation contre les jeunes du Sporting de Charleroi, certes épaulés par trois défenseurs de D1, n’a fait que renforcer le doute qui plane autour d’une équipe fragile, notamment sur le plan mental. « Ce groupe manque de leadership et de caractère », reconnaît Arnauld Mercier, l’entraîneur. « C’est flagrant. Comment est-il possible de voir autant de têtes baissées et de ne plus rien proposer alors que nous menons au score ? »

Mandel, mardi

Le T1 poursuit : « Personne n’a pris les choses en main lorsque la situation nous échappait un peu. Nous comptons sur Chevalier, Tainmont ou Boulenger pour le faire, mais deux de ses gars-là étaient absents et cela nous est préjudiciable. Sans notre capitaine, notre défenseur central et notre gardien, le visage de l’équipe est forcément différent… »

Lire aussi N1: tenu en échec par Charleroi B, ce RFB-là n’est pas un ténor et ne mérite pas le top-3

Toujours est-il que les semaines passent, que la RAAL, l’Olympic et les autres n’attendent pas et continuent de creuser l’écart. « La frustration et la déception sont énormes. J’estime que nous devions atteindre la pause avec plus qu’un seul but d’avance car quelques bonnes séquences et des situations dangereuses, notamment de Lavie et Laurent, auraient dû nous mettre à l’abri. Nous n’avons plus rien montré en seconde période ». Mardi, l’appel de Mandel, suite au replay imposé par l’Union belge, sera étudié, ce qui pourrait aussi orienter le second tour des Francs Borains où les chances de podium ne tiennent plus qu’à un fil…