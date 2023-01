Feu de voiture rue Sainte-Germaine à Mouscron: l’accès difficile à la caserne aurait fait perdre de précieuses minutes aux pompiers

Samedi matin, vers 1h, les riverains de la rue Saint-Germaine, dans le centre-ville de Mouscron ont été réveillés par plusieurs explosions. Dehors, un véhicule, appartenant à un habitant du quartier, était en feu. Selon les premières informations, on s’oriente vers un acte volontaire. Des personnes ont entendu des voix autour du véhicule incendié. « On a entendu des gens dire : c’est cette voiture. Quelques minutes plus tard, elle prenait feu », précise un habitant. « On a entendu plusieurs détonations et quand on a regardé par la fenêtre, pour voir ce qu’il se passait, on a vu que le feu commençait à prendre de plus en plus. Puis, tout est allé très vite et les flammes sont montées très haut. Ma corniche, qui se trouve à plusieurs mètres de haut, a fondu avec la chaleur et les vitres de ma porte d’entrée ont explosé. On a eu très peur. »

