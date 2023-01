Six mois après son opération au cerveau, Mathieu, 21 ans, revit: «C’est fou ce qu’il m’arrive, je suis un miraculé!»

« Ce sont des douleurs atroces. Comme lorsqu’on se cogne le coude sur un coin de table et qu’on reçoit une violente décharge électrique. J’avais ça quotidiennement, c’était insoutenable… Quand j’avais ce genre de crise, mon corps se crispait entièrement. Cela m’a gâché une grande partie de ma vie et j’ai même dû abandonner mes études en maçonnerie à cause de ça. »

Impuissant et au bord de l’implosion, le jeune homme, qui avait déjà fait différents tests peu concluants, savait que l’opération était son dernier recours pour en être quitte, en partie. Le souci, c’est qu’il avait une chance sur trois de ne pas se réveiller… Courant du mois de juin, après que l’opération soit remise à plusieurs reprises, une date est enfin fixée par le conseil des médecins de l’hôpital de Gand. Mathieu Bourgois est lucide et décidé, c’est la chance de sa vie. « Si ça rate, c’est que ça devait arriver, mais je savais que j’étais en de très bonnes mains. Même si le risque zéro n’existe pas. »

Lire aussi Malgré l’éloignement, il continue à harceler son ex-femme à Mouscron: «Je suis tombé dans un piège»

Le 31 juin dernier, le réputé Docteur Christian Raftopoulos, chef du Service de neurochirurgie aux Cliniques universitaires St-Luc et professeur ordinaire de neurochirurgie à l’UCLouvain, va s’occuper de lui avec la ferme intention de lui rendre la vie qu’il mérite. Une vie sans douleur et avec des perspectives. Après huit heures passées en salle d’opération, et un gros bandage autour du crâne Mathieu va rouvrir les yeux. « Tout s’est super bien passé, je suis un peu fatigué, mais je suis surtout vivant ! », s’exclamait-il à l’époque.

Quelques heures après l’opération, un moral au beau fixe. - DR

Désormais, Mathieu vit avec un appareillage placé au niveau du cerveau. Un système d’électrodes qui va en quelque sorte anticiper les spasmes qui lui rendaient la vie impossible. « Dès qu’une crise s’annonce, un système d’électrodes va envoyer des décharges au niveau de mon cerveau. C’est indolore et ça permet de paralyser le spasme. »

de videos

Une telle opération a également pas mal de répercussions sur son état et les médecins envisageaient une longue période de revalidation. « Je n’ai plus de spasmes affreux, juste encore quelques picotements mais c’est supportable. Avant l’opération pour calmer les spasmes, je m’étais mis à boire. C’est une vie que je ne veux plus. », souligne-t-il six mois après son passage sur le billard.

Lire aussi Sandy a eu un violent accident à Frasnes le 1er janvier: la Bruxelloise recherche activement les personnes qui l’ont aidée

Mathieu peut compter sur son kiné pour retrouver toutes ses facultés. - DR

Ce qui le rend le plus heureux aujourd’hui, c’est de voir qu’il évolue et vite. « J’ai dû réapprendre à manger, à marcher, cela aurait dû prendre des mois et finalement après quelques jours, j’y suis parvenu. Les médecins n’en reviennent pas. J’ai déjà pu reprendre le sport en salle. Je marche, je cours même et je peux me balader seul, ce qui était impossible auparavant. En gros je parviens à faire 80 % des choses qu’un humain normal peut faire. J’ai un super kiné qui me pousse à fond, je revis et j’ai envie de la croquer à pleines dents. Je suis enfin autonome et je vis désormais dans mon propre appartement depuis octobre avec ma copine. C’est fou ce qu’il m’arrive, je suis un miraculé. »