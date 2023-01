Pierre dénonce le manque d’entretien de la voirie qui longe son habitation à Dinant: «À chaque fois qu’il pleut, ma façade et mon garage sont arrosés d’eau»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pierre est fatigué. La raison ? Il dénonce le mauvais entretien de la rue de Dinant à Falmignoul. En effet, un trou de plusieurs centimètres se trouve devant son habitation.« Il y a plus d’un an, j’avais contacté le SPW pour déclarer le mauvais état de la voirie. Ils sont venus, ils ont fait le marquage au sol. Depuis ? Plus rien. Cela fait un an que ça dure. »

Pierre déplore le manque de réaction du SPW. - D.R.

Le Dinantais déplore le manque de réactions du service public.