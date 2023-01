Alors qu’il travaillait sur son ordinateur, Marc se retrouve victime d’un piratage qui pourrait lui coûter très cher: «S’ils ont réussi à vider mon livret d’épargne, c’est 20.000 euros qui partent en fumée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année 2023 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Marc, de Chimay. « C’est vraiment une année de merde qui commence », nous confie-t-il. Vendredi, alors qu’il commandait du matériel pour son activité de pellets, tout s’est subitement arrêté.

« Mon ordinateur s’est coupé d’un coup et j’ai vu un message de Windows Defender », raconte-t-il. « Il indiquait que j’étais victime d’un cheval de Troie et puis l’ordinateur s’est éteint. La télévision s’est aussi éteinte, je me suis demandé ce qu’il se passait ».

Dix minutes plus tard, le Chimacien reçoit un appel provenant d’Anvers.