Le Futsal Team Charleroi qualifié pour les demies en Coupe: premier objectif atteint pour les Carolos

Les joueurs du FT Charleroi ont passé sans encombre le stade des quarts de finale de la Coupe de Belgique en s’imposant à Malle au terme d’une rencontre qu’ils ont dominée d’un bout à l’autre en maîtrisant parfaitement leur sujet.

Très vite mis sur orbite grâce à un but rapide d’Osvaldo Moreno, les protégés du président Aldo Troiani ont vite creusé l’écart pour s’octroyer une avance de trois buts au repos (1-4) et pouvoir envisager la suite de la rencontre avec davantage de sérénité.

Le coach du FT Charleroi Luiz Aranha a salué l’état d’esprit général affiché par ses joueurs : « Ils ont entamé ce match comme je l’avais demandé en ne laissant pas notre adversaire prendre confiance. Mes joueurs ont bien géré leur match d’un bout à l’autre sans jamais laisser l’occasion à Malle de se relancer. Notre victoire ne souffre d’aucune discussion. »

Anderlecht en demis

Ce succès donne l’occasion aux joueurs du FT Charleroi de retrouver Anderlecht en demi-finales dans un match qui se jouera en deux manches : la première à Charleroi le 8 février et le retour chez les Mauves quinze jours plus tard. Pour Luiz Aranha, le premier objectif de la saison est atteint : « On poursuit notre belle série de onze matches sans défaite et on avance pas à pas dans cette saison. La qualification pour les demi-finales de la Coupe est un premier moment important de la saison et une belle récompense pour le groupe qui travaille dur et pour le club qui fait tout pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. On va se concentrer sur la suite des événements sans trop penser à cette double confrontation en Coupe qu’on préparera au moment voulu. »

Un autre gros match attend déjà les Blues ce prochain vendredi avec la venue de Herentals qui veut reprendre sa place sur le podium.

MALLE 3

FT CHARLEROI 7

Les buts : Ovaldo Moreno (2), Bouzid (2), Atssouli, Cordier et Lamsaiah.