RTLplay: retrouvez la mini-série «Ils étaient 10», une nouvelle adaptation de l’œuvre d’Agatha Christie

« Ils étaient dix » est une mini-série belgo-française composée de six épisodes est inspirée du roman éponyme d’Agatha Christie. Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. À la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

de videos

Ce thriller franco-belge plaira aux fans du genre qui s’amuseront à enquêter en même temps que les personnages. Si l’intrigue est connue, tant elle a été adaptée à la télévision, comme au cinéma, elle reste agréable à regarder grâce aux acteurs et aux décors parfois idylliques de cette île tropicale.