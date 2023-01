Pro League: Genk frappe un grand coup en renversant le FC Bruges! (3-1)

Le premier choc dimanche de la 19e journée de Jupiler Pro League, a permis à Genk de battre le Club de Bruges 3-1. Les champions d’automne, menés au score à la 21e après un but de Vanaken, ont justifié leur statut de leader de la compétition grâce à des réalisations de Cuesta (25e), Onuachu (67e) et Heynen (81e). Bruges a eu les occasions de revenir mais n’en a pas profité avant de se retrouver à dix à la suite de l’exclusion de Sylla (76e).

Les Limbourgeois possèdent 49 points au classement, dix de plus que l’Union (39) avant le derby bruxellois qui se jouera en soirée, et l’Antwerp (39). Les champions de Belgique qui jouaient leur premier match sous les commandes de leur nouveau coach l’Anglais Scott Parker restent 4e avec 34 points avec un bilan de 2 points sur les douze derniers mis en jeu.

Bruges a trouvé l’ouverture sur sa première occasion, un peu contre le cours du jeu. Un bel effort sur le flanc gauche de Meijer, qui effaça deux adversaires, était suivi d’un centre à ras de terre que Vanaken reprenait en un temps (0-1, 21e).

Genk, qui avait jusque-là, plutôt contrôlé le jeu égalisa quatre minutes plus tard. Un centre aérien de la droite de Pensils aboutissait sur le front de Cuesta qui devançait la sortie de Mignolet (1-1, 25e).

Très intense, la rencontre connut ensuite plusieurs moments qui auraient pu faire déraper le tout. Un règlement de compte avec les mains entre Paintsil et Lang, ne leur valut que du jaune (26e). Nielsen aurait pu lui aussi rentrer aux vestiaires pour sa semelle sur la cheville de Heynen tout comme Sylla qui étala pour le compte Paintsil qui s’échappait. L’arbitre Visser se contenta de voir jaune. Entre-temps, le coach genkois Wouter Vrancken avait lui été renvoyé de la zone neutre pour protestation (36e). Au niveau football, Mignolet s’était bien repris en contrant une reprise de près d’Onuachu (34e) sur un nouvel assist de Paintsil.

À la reprise, le football a repris le dessus et Genk le contrôle du jeu. Heynen galvauda une occasion en or esseulé dans le rectangle (54e). Bruges jouait la transition et Lang manqua son face-à-face avec Vandevoordt croisant trop sa frappe (60e). À l’inverse, Genk ne laissa pas passer son occasion suivante. Onuachu profita de beaucoup de liberté pour ajuster Mignolet de près (2-1, 67e).

Les Brugeois se créèrent encore deux possibilités nettes mais Lang, trop lent (71e), et Skov Olsen, qui a trouvé Vandevoordt sur la trajectoire de son tir (72e), ne purent concrétiser.

Quatre minutes tard, le match bascula définitivement. Sylla commettait une nouvelle faute flagrante et était expulsé (76e). Genk ne tarda pas à en tirer bénéfice. El Khannous servait Heynen qui concluait (3-1, 81e).