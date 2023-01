Noa, porté disparu depuis mercredi: ce qui était craint est malheureusement devenu réalité, le jeune homme de 17 ans a été retrouvé sans vie

Noa Cazier avait quitté le domicile de ses parents mercredi, vers 11 h. Il était parti seul et, n’ayant plus donné de nouvelles de la journée et de la nuit, ses parents avaient alerté les gendarmes le jeudi matin.

Malheureusement, son corps a été retrouvé le même jour, en fin d’après-midi, par les gendarmes de Baisieux, entre la commune et la base de loisirs des 6 Bonniers, à Willems. Noa Cazier a été retrouvé gisant au pied d’un pylône électrique, duquel il aurait chuté. Les circonstances de ce drame ne sont pas connues.